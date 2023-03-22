Росія тримає 15 кораблів у Чорному морі, з них три ракетоносії – ОК «Південь»

Російські кораблі продовжують маневрувати в Чорному морі на південний схід від Криму, повідомляє оперативне командування «Південь» увечері 22 березня.

«На разі на службі перебуває 1️5 одиниць, серед яких вже три ракетоносії – протягом дня додався підводний човен. Таким чином сумарний залп «Калібрів» може сягати 2️0 (якщо, звісно, то не був «джанкойський вантаж»)», – йдеться в зведенні.

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Командування припускає, що, судячи з активності російської авіації, присутності в морі ракетоносіїв і застосування дронів-камікадзе вночі, загроза ракетних ударів та інших повітряних атак залишається досить високою.

Напередодні оперативне командування «Південь» повідомляло про 12 російських кораблів у Чорному морі.