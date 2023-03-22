Троє поранених через обстріл Запоріжжя у важкому стані – Куртєв

Секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв 22 березня прокоментував стан постраждалих внаслідок ракетного удару по місту.

«Сьогодні рятувальники врятували шістьох людей. За життя ще 25-ти людей зараз боряться запорізькі медики. Троє постраждалих знаходяться у важкому стані, 19 людей перебувають у стані середньої тяжкості», – заявив він.

Куртєв вказав на те, що, окрім двох багатоповерхівок, в яких постраждали 34 квартири, вибухова хвиля також пошкодила вікна й балкони 12-ти будинків поруч. Загалом різних пошкоджень зазнали понад 300 квартир.

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«Пʼяти людям, які звернулися за допомогою про розселення, ми надали місця у модульному містечку та в одному з шелтерів», – додав секретар міської ради.

Російські війська обстріляли Запоріжжя 22 березня, дві ракети влучили між двома дев’ятиповерхівками. Внаслідок удару загинула одна людина, ще 34 отримали поранення.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.