Рятувальна операція в Запоріжжі завершена: 34 поранених, один загиблий – МВС

Рятувальники завершили роботи на місці влучання в будинки в Запоріжжі, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 22 березня.

«Рятувальники ДСНС України витягли з-під завалів шістьох людей та ліквідували пожежу в двох багатоповерхівках. Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них троє дітей. На жаль, одна людина померла в лікарні», – заявив він.

Він також подякував волонтерам, які долучилися до розбору завалів у будинках.

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За словами міністра, поліція фіксувала докази «чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення» на місці влучання.

Російські війська обстріляли Запоріжжя 22 березня, дві ракети влучили між двома дев’ятиповерхівками.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.