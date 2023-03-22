Удар по Запоріжжю «безумовно може бути» спрямований проти цивільних – Білий дім

Адміністрація Байдена не стала прямо звинувачувати Росію в ракетному ударі по цивільному населенню в Запоріжжі, але заявила, що це «безумовно» узгоджується з попередніми подібними атаками.

«Це, безсумнівно, може бути» націлене на цивільних», – сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

«Очевидно, що російська практика допускає націлювання на цивільну інфраструктуру і не звертає уваги, щоб уникнути націлювання на цивільних осіб. Так що це абсолютно можливо», – сказав Кірбі, додавши, що США поки не мають точної інформації «конкретно про цей удар».

У Запоріжжі внаслідок влучання російської ракети між двома дев’ятиповерхівками, за останніми даними, постраждали 32 людини, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. За повідомленням, шпиталізовані 27 людей, зокрема троє дітей. П’ятьом людям надана допомога на місці. Одна людина загинула.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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