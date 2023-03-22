Російський удар по гуртожитку на Київщині: кількість жертв зросла до восьми – ДСНС

Кількість загиблих у Ржищеві через російську атаку на Київську область зросла до восьми – про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у області ввечері 22 березня.

«Станом на 18:00 загинуло вісім осіб, постраждало сім осіб та врятовано одну особу», – йдеться в повідомленні.

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ДСНС уточнює, що розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

За даними ДСНС, вночі 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок російської атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.