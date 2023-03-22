Через російську атаку на Одесу поранені троє людей – ОГП

Внаслідок російської атаки на Одесу поранені троє людей, з них одну госпіталізували, повідомляє Офіс генерального прокурора у телеграмі.



За даними прокуратури, внаслідок російської атаки пошкоджений дах та міжповерхові перекриття триповерхової будівлі гуртожитку на території Свято-Іверського чоловічого монастиря, вибиті шибки в декількох прилеглих будинках та монастирі.



За даними слідства, 21 березня близько 19:50 російські військові нанесли ракетний удар по одному з районів Одеси. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські винищувачі Су-35 з акваторії Чорного моря 21 березня атакували Одещину. За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, у бік Одещини було запущено три ракети: дві з них збили сили ППО, а одна ракета влучила у гуртожиток монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Внаслідок цього обстрілу немає загиблих, але є поранені.

Щодо цієї російської атаки по Одещині Сергій Братчук зауважив, що Москва готувала «інформаційне алібі» за добу до удару – спочатку звинувачувала українських військових у вибухах в Джанкої, а вже після обстрілів заявляли, що влучили у військовий об’єкт.