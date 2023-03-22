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Братчук: вже другий тиждень спостерігається активність російської авіації у Чорному морі

В Одеській ОВА кажуть, що ймовірність нової російської атаки є достатньо високою

Активність російської авіації у Чорному морі спостерігається вже другий тиждень. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Можлива активність ворожої авіацій, перегруповання Чорноморського флоту у морі, вони то виводять, то заводять ракетоносії. Вірогідність нової атаки є достатньо високою, хоча з «Калібрами», особливо після Джанкою, у них виникають проблеми», – сказав він проєкту Свобода.Ранок.

Щодо останньої російської атаки по Одещині Сергій Братчук зауважив, що Москва готувала «інформаційне алібі» за добу до удару – спочатку звинувачувала українських військових у вибухах в Джанкої, а вже після обстрілів заявляли, що влучили у військовий об’єкт.

«Ще за добу до цього росіяни почали створювати собі через так звані ЗМІ інформаційне алібі. Якраз це вказувало на те, що події у Джанкої начебто пов’язані з можливими діями українських військових саме з Одеси. Це інформаційне алібі було створено, і цей ризик ми врахували», – сказав він.

Російські винищувачі Су-35 з акваторії Чорного моря 21 березня атакували Одещину. За словами Братчука, у бік Одещини було запущено три ракети: дві з них збили сили ППО, а одна ракета влучила у гуртожиток монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Внаслідок цього обстрілу немає загиблих, але є поранені.

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