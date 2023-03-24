У ВМС повідомили, скільки російських носіїв крилатих ракет чергують у Чорному морі

У Чорному морі станом на ранок 24 березня на бойовому чергуванні перебувають десять російських кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить до 24 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі перебувають два ворожих кораблі; в Середземному морі – сім ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить – 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні оперативне командування «Південь» повідомило, що Росія збільшила до чотирьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі під час ранкової повітряної тривоги 23 березня.

В ОК «Південь» також додали, що ретельно відстежують активність російської авіації. «Пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти. Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття», – йдеться в повідомленні.