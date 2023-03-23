В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

В Україні близько 9:10 оголошена масштабна повітряна тривога.

Про повітряну небезпеку оголошено в Києві та в усіх областях України.

Влада рекомендує перейти в укриття.

Вночі 22 березня Росія атакувала Україну дронами. За даними Генштабу ЗСУ, 16 з 21 БПЛА українські військові збили.

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За даними ДСНС, вночі 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок російської атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Внаслідок цієї російської атаки загинули 8 людей, ще 7 поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.