Ракетний удар по Костянтинівці: кількість жертв зросла

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Костянтинівці зросла до пяти людей, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуації.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих.

«Під час проведення аварійно-рятувальних робіт врятували одну людину та з-під завалів рятувальники вилучили тіла 3 загиблих жінок. Загалом внаслідок події загинуло 5 осіб, в тому числі 3 жінки та 2 чоловіка», – йдеться в повідомленні.



За даними Офісу генпрокурора, вночі 24 березня армія РФ з зенітно-ракетного комплексу С-300 обстріляла Костянтинівку, одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього. Внаслідок удару загинули троє жінок – переселенок з Бахмуту, міста Часів Яр та села Опитне.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.