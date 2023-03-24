ОГП: російська ракета вночі влучила в пункт незламності в Костянтинівці, є жертви

Російська ракета влучила в пункт незламності в Костянтинівці, загинули троє людей, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



За даними слідства, 24 березня о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку, одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього.



«Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.



Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними Донецької ОВА, внаслідок російських атак 23 березня загинули троє жителів Донеччини – 2 у Костянтинівці та 1 у місті Часів Яр, ще 5 людей поранені.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.