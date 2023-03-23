Росія збільшила число ракетоносіїв у Чорному морі під час ранкової тривоги – ОК «Південь»

Під час ранкової повітряної тривоги російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, повідомило оперативне командування «Південь».

«Наразі серед корабельного угруповання у 15 одиниць – два надводних і два підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 «Калібрів», – йдеться в повідомленні.

В ОК «Південь» додали, що ретельно відстежують активність російської авіації.

«Пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти. Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що Росія станом на 23 березня тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі вісім своїх кораблів, серед яких – три носії крилатих ракет із загальним залпом до 20 «Калібрів». А керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявляла, що Росія продовжує тримати 15 кораблів у Чорному морі, серед яких є ракетоносії. Вона зауважила, що два з трьох ракетоносіїв можуть бути не споряджені ракетами через недавні вибухи в місті Джанкой.

За словами Гуменюк, наявність ракетоносїів означає можливу готовність до ракетного удару за різними напрямками.