ВМС: Росія тримає в Чорному морі три ракетоносії з 20 «Калібрами»

Росія станом на 23 березня тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі вісім своїх кораблів, серед яких – три носії крилатих ракет із загальним залпом до 20 «Калібрів», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – два ворожих кораблі; в Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявляла, що Росія продовжує тримати 15 кораблів у Чорному морі, серед яких є ракетоносії. Вона зауважила, що два з трьох ракетоносіїв можуть бути не споряджені ракетами через недавні вибухи в місті Джанкой.

За словами Гуменюк, наявність ракетоносїів означає можливу готовність до ракетного удару за різними напрямками.