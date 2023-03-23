Роботи з розбору завалів у Ржищеві завершені – 9 загиблих через атаку військ РФ

Головне управління ДСНС України у Київській області повідомляє, що роботи з розбору завалів у Ржищеві завершені.

«О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих», – йдеться в повідомленні.

Вночі 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок російської атаки було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Крім загиблих, ще семеро людей постраждали.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.