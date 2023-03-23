У міськраді Запоріжжя повідомили, скільки людей залишилися без житла через російські обстріли

За час повномасштабної війни в місті Запоріжжя через обстріли з боку російської армії постраждали понад 500 багатоповерхівок, без житла залишаються сотні містян, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

«З початку війни вже постраждало 542 багатоповерхових будинків, 11 будинків зруйновано, також – 467 приватних будинків-домогосподарств, з них 13 зруйновано вщент. На сьогодні близько 400 людей залишилися без житла», – сказав він.

Куртєв зазначив, що пошкоджене або зруйноване житло планують відбудовувати.

«Житло наших мешканців буде відновлено. На сьогодні вже виділені гроші на проєктно-кошторисну документацію, вже по одному будинку повністю документальна робота завершена. Інші залишаються в роботі, й у червні ми плануємо завершити. Завдяки фінансовій допомозі міжнародних партнерів ми плануємо відновити всі будинки, які були ушкоджені внаслідок ракетних обстрілів», – розповів секретар міськради.

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілюють Запоріжжя. Останній обстріл був 22 березня, дві ракети влучили між двома дев’ятиповерхівками. Внаслідок удару загинула одна людина, ще 34 зазнали поранення.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.