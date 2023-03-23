Перше застосування «Торнадо» по житлових кварталах – в облраді прокоментували удар військ РФ по Запоріжжю

Російській війська, обстрілявши напередодні житлові квартали Запоріжжя, вперше з початку повномасштабної війни застосувати РСЗВ «Торнадо». Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

«Декілька місяці тому були прильоти по околіцях міста, але так нахабно у центр міста ворог вдарив вперше. Тим більше, що це очевидно було атака по житлових кварталах, тому що жодних об’єктів військових поруч немає. І застосування саме РСЗВ свідчить про бажання демонстративно показати, що терор буде продовжуватися», – сказав Лишенко.

Водночас він додав, що експертиза уламків ракет ще триває і остаточні результати поки не оприлюднені.

Більшість мешканців зруйнованого ударом будинку самостійно знайшли собі житло, трьох осіб поселили в шелтері, а ще одного мешканця – в модульному містечку для переселенців, повідомив депутат. У місті оголосили збір для допомоги постраждалим від російської атаки, каже Лишенко.

«Найбільше постраждали мешканці квартир, біля яких був вибух, і їхні квартири найближчим часом – наступні тижні, місяці – відновленню не підлягають. Але в майбутньому міська влада планує відновити їхнє житло», – зазначив він.

Ніч в Запоріжжі минула спокійно.

Російські війська обстріляли Запоріжжя 22 березня, дві ракети влучили між двома дев’ятиповерхівками. Внаслідок удару одна людина загинула і понад 30 зазнали поранень.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.