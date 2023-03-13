У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим було зумовлене оголошення повітряної тривоги

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що оголошення повітряної тривоги в деяких регіонах України було пов’язано з активністю російської стратегічної і тактичної авіації.

«Зафіксовано зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області. Спостерігався переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал» ) у Курську область. Дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із аеродрому «Шайковка» у північному напрямку», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Крім того, за даними повітряних сил, у Брянській області РФ та на східному напрямку спостерігалась активність російської тактичної авіації.

13 березня близько 10:50 оголосили повітряну тривогу у Києві та Київській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях, через годину було оголошено відбій.

Близько 13:20 повітряну тривогу оголосили у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Небезпека тривала близько 35 хвилин.