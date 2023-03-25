Голова МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС наступного тижня – заява

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі планує наступного тижня відвідати Запорізьку атомну електростанцію, щоб «із перших рук» оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на обʼєкті. Про це 25 березня повідомив сайт МАГАТЕ.

За словами Ґроссі, попри присутність на станції експертів МАГАТЕ, ситуація залишається нестабільною, а загрози ядерній безпеці «занадто очевидні».

Це буде другий приїзд голови МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із 1 вересня 2022 року.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.