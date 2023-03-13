На ЗАЕС зростає дефіцит фахових працівників – Генштаб ЗСУ

У окупованому Енергодарі та на Запорізькій атомній електростанції «зростає дефіцит фахових працівників» – про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 13 березня.

За даними командування, російські окупанти влаштували на станцію людей без відповідної освіти та стажу.

«У російських представників «Росатому» закінчився термін контракту. Водночас, в підписанні нового чи продовженні діючого контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до Росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків», – припускає Генштаб.

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Державна компанія «Енергоатом», яка зазвичай висвітлює ситуацію на окупованій станції, не робила заяв щодо російського персоналу на ній 13 березня.

Днями голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков заявив, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції російські військові «незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока №6».

ЗАЕС була вшосте відключена від зовнішнього живлення внаслідок російської ракетної атаки 9 березня.