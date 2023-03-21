СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС

Служба безпеки повідомила про підозру нинішньому так званому «очільнику» Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера.

«Він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України. Після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову «експлуатуючу організацію АЕС», яка фактично підпорядковується «Росатому». На цій «посаді» він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми HA. Також Чернічук був «гостем» на російських пропагандистських телеканалах, де він заперечував факти російських обстрілів української АЕС», – повідомили в СБУ.

Відомство також повідомляє, що задокументувало незаконне потрапляння російського блогера Артемія Лебедєва на територію Запорізької атомної електростанції у червні 2022 року.

«Там відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та «розганяв» його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, СБУ викрила на співпраці з РФ колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

«Саме він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу», – вказали в СБУ.

Усім трьом повідомлено про підозри.

«Наразі зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.