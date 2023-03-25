«Інформація – це теж зброя»: Маляр розповіла, чому не варто обговорювати контрнаступ ЗСУ

Громадянам України не треба обговорювати подробиці майбутнього контрнаступу ЗСУ, аби не заважати військовим, наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ у Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій», – сказала заступник міністра.

Вона наголосила, що «саме тиша тоді дала військовим змогу виграти час і зробити свою роботу».

За словами Маляр, тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани та задуми:

Верховний головнокомандувач – Володимир Зеленський;

міністр оборони – Олексій Резніков;

головнокомандувач ЗСУ – Валерій Залужний.

Всі інші, за її словами, «можуть лише цитувати».

Маляр також наголосила, що «не треба в ефірах ставити експертам питання щодо контрнаступу, також не варто писати блоги та пости на цю тему, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії».

«У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі - то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо», – сказала заступник міністра.

Вранці 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, попри прогнози аналітиків про ймовірне послаблення російського наступу, війська РФ не припиняють штурм Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.