Зеленський пояснив, чому ЗСУ поки не можуть розпочати контрнаступ

Збройні сили поки що не можуть розпочати контрнаступ на фронті, зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Президент також назвав ситуацію на сході «складною» та вкотре повторив, що причина цього – брак боєприпасів. Україні потрібні боєприпаси й винищувачі, наголосив президент.

«Чекаємо боєприпасів від наших партнерів», – сказав Зеленський, зазначивши, що російська армія щодня використовує втричі більше боєприпасів, ніж українські сили.

Він також підкреслив, що «Україна не може відправляти своїх хоробрих захисників у контрнаступ без достатньої кількості озброєння».

Вранці 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, попри прогнози аналітиків про ймовірне послаблення російського наступу, війська РФ не припиняють штурм Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.