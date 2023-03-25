«Великий» наступ російських військових досягає кульмінації – ISW

На тлі невдалого «великого» наступі армії РФ в Україні в російському інформаційному просторі все частіше лунають фрази щодо «потенційного масштабного українського контрнаступу», повідомляються експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 24 березня заявив, що в «Генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій і розглядають власні рішення та відповіді для підготовки до контрнаступу України».

Своєю чергою, як мовиться у звіті, відомий російський мілблогер розповів, що українська влада начеб-то «поширює дезінформацію про плани нападу на Білгородську область, щоб відтягнути війська РФ до прикордонних районів і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту».

Водночас, інформують у ISW, ще один мілблогер попередив, що «ЗСУ, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво та зміцнити потенціал РФ для захисту».

«Великий» російський весняний наступ досягає кульмінації, а інформпростір РФ, схоже, реагує на сповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу із значним занепокоєнням», – розповіли фахівці.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни пояснили, що російському військовому командуванню «потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати відновлення наступальних операцій».

Вранці 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, попри прогнози аналітиків про ймовірне послаблення російського наступу, війська РФ не припиняють штурм Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.