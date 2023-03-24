Ситуація на Бахмутському напрямку найбільш складна, але її «вдається стабілізувати» – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Про це він повідомив 24 березня.

За його словами, він поінформував британського командувача про оперативну ситуацію по всій лінії фронту.

«На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати», – заявив Залужний.

Він додав, що також обговорив із Радакіном посилення української протиповітряної оборони. Сторони «домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв’язок».

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Вранці 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що, попри прогнози аналітиків про ймовірне послаблення російського наступу, війська РФ не припиняють штурм Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.