Сили Росії «видихаються» в Бахмуті, «зовсім скоро» ЗСУ використають це – Сирський

Російські сили видихаються в Бахмуті, «зовсім скоро» українські військові використають це, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.



«Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК «Вагнер». Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються», – написав він у телеграмі.

За його словами, українські військові «зовсім скоро» використають цю нагоду, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом.

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Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські військаможуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Сили РФ додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня.

Також напередодні у британській розвідці заявили, що існує реалістична ймовірність того, що російський наступ на Бахмут слабшає, частково це пов'язано з передислокацією російських сил в інші сектори.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.