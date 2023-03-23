Голова МВА про загрозу оточення Авдіївки: у РФ поки нічого не виходить, але «хворі» штурмові дії не припиняються

Російські війська не припиняють «хворих» штурмових дій довкола Авдіївки, але з оточенням міста в них поки нічого не виходить, заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі проєкту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії.

«Тяжко, дуже важко, тиснуть вони. Нічого поки що у них не виходить, але не кидають вони ні бажання, ні цих усіх, як то кажуть, своїх хворих якихось штурмових дій. Вони просто не піддаються логіці у сучасному світі – так просто людей класти. «Совок» у людей у головах», – сказав Барабаш, відповідаючи на запитання, чи є загроза оточення Авдіївки військами РФ.

Він заявив, що тактика російської армії на Авдіївському напрямку – «дуже проста, нехитра: просто закидають біосміттям, і все, більше нічого».

«Активність є постійна, але питання в тому, що це рівнинніша місцевість, навіть йде трохи ухил до цих населених пунктів від Авдіївки. Тому все прострілюється. Там здебільшого, крім лісопосадок, більше нема за що триматися. Це як проблема, так і водночас плюс – як для нас, так і для супротивника», – сказав голова МВА.

За його словами, довкола Авдіївки багато обстрілів. «Ми зрівнялися з Бахмутом вже за багатьма показниками – антипоказниками, якщо так можна сказати. У Бахмуті на добу 200-300 обстрілів, іноді більше – у нас так само. Кількість штурмових дій, якихось наступальних операцій там 30, іноді 40. Припустимо, позаминулу добу якщо взяти, 114 штурмових дій було загалом по лінії фронту, з них 80 із копійками разом, приблизно порівну – Бахмут та Авдіївка», – сказав він.

На запитання, чому саме зараз, після Вугледару, а не до, Росія переключилася на Авдіївку, Барабаш зауважив, що українські сили «до нуля звели можливість прориву на Вугледарі», і російські сили намагаються штурмувати там, де в них виходить.

«Ось вийшло у них на північ від Авдіївки десь просунутися. Дивлячись на карту, так, можна сказати, що це успіх. Але знову ж таки, знаючи місцевість і розуміючись трохи на військовій стратегії – вони зайшли в, скажімо так, низину, а наші перебувають на панівних висотах. Як наслідок, зараз у них дуже великі втрати саме на цьому напрямку», – сказав голова МВА.

Він зауважив, що «критичного нічого не сталося».

«Зрозуміло, що ми втрачаємо якусь територію, кожен квадратний метр будь-якої території української землі нам дорогий, і за нього платять і здоров’ям, і своїм життям наші хлопці. Це – цвіт нашої нації, на відміну від їхнього біосміття. Але плюс-мінус навколо Авдіївки така ж умовно ситуація була – не набагато критичніша – і влітку 2022 року», – заявив він.

У Силах оборони України на початку тижня не виключили, що Авдіївка на Донеччині найближчим часом «може стати другим Бахмутом». Російські військові постійно намагаються оточити місто, заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

«Ворог постійно зараз намагається оточити Авдіївку, я згоден із колегами з Британії, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Це так справді і є. Але наразі хочу сказати, що не все так гаразд у російських підрозділів, які атакують на цьому напрямку», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Дмитрашківського, останніми днями загарбники використали останні наявні в них резерви і зазнають «досить серйозних втрат» в особовому складі й техніці.

Розвідка Великої Британії 20 березня заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька.

«Тактично ситуація подібна до тієї, що склалася у більшому місті Бахмут, північніше. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення», – йдеться в повідомленні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.