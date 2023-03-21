Голова МВА розповів, скільки людей залишається в Авдіївці

В Авдіївці залишаються орієнтовно 2200 людей, заявив в ефірі Радіо Свобода голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«За останні три тижні виїхало вже 180 людей. Позавчора було 150. Сьогодні (20 березня - ред.) 14 тільки вивезли. Орієнтовно десь 1 910. 1 900 – це ми рахуємо за заявами, які люди пишуть, коли отримують гуманітарну допомогу. Але насправді їх трохи більше, бо не всі мають бажання отримувати допомогу гуманітарну і не всі приходять. Орієнтовно 2 200 ми бачимо. Серед них ще залишається семеро дітей. Два тижні тому у нас було 47 дітей. Маємо на меті, що все-таки до кінця тижня вивеземо всіх дітей з міста», – сказав Барабаш.

За його словами, після нового року війська РФ активно почали завдавати ракетних ударів по місту – інколи застосовують до дванадцяти ракет за добу.



«Дійсно тут гаряче, дійсно гатять, десятки обстрілів за добу. Люди чують і бачать, що обстрілів менше не стає, безпечнішим місто не стає, тільки навпаки. Плюс ці ракетні удари, авіаракетні удари. В принципі це те, чого раніше у нас майже не було. З початком повномасштабної війни у нас «Точки-У» були, їх десятками кидали в березні, в квітні, у травні, потім інколи залітали «Смерчі», «Урагани», але С-300, Х-59 – таких ракет не використовували. Після нового року вони почали це використовувати. Інколи до 12-ти ракет за добу прилітає у місто», – додав він.

Розвідка Великої Британії 20 березня заявила, що за останні три тижні російські війська досягли «повзучих успіхів» навколо контрольованого Україною міста Авдіївки на Донбасі, безпосередньо на північ від Донецька. За даними розвідки, тактично ситуація подібна до тієї, що склалася у більшому місті Бахмут.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, посилюють темпи бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту, але наразі малоймовірно, що просування Росії може змусити Україну вийти з Бахмута або Авдіївки.