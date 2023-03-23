Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Аналітики ISW сумніваються у «відчутних результатах» ймовірних наступів військ РФ на нових напрямках

Українські військовослужбовці на передовій поблизу Бахмута, 16 березня 2023 року

Російські війська можуть почати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, ймовірно, не дадуть відчутних результатів, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Схоже, що російські війська стягують більше бойової потужності в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити швидкість просування, хоча 22 березня не було підтверджених наступів Росії в цьому районі. Російські війська можуть почати або посилити наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, ймовірно, не дадуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації», – йдеться у звіті Інституту.

В ISW зауважують, що російські військовослужбовці 136-ї бригади раніше заявляли, що перекидаються в район Вугледара для проведення штурму, але російський мілблогер 21 березня заявив, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади діють на Авдіївському напрямку.

«Ця очевидна зміна дислокації – якщо вона не є результатом неправдивих повідомлень Росії – можливо, вказує на те, що російські війська віддали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не поновленню наступу на Вугледар», – зазначають в Інституті вивчення війни.

Також аналітики ISW звертають увагу, що зміна темпу російських операцій навколо Бахмута може бути пов'язана з можливою підготовкою до наступу біля Авдіївки.

«Темп російських операцій навколо Бахмута, здається, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Російські війська додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня. Зараз російські війська нарощують темпи наступальних дій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту, і не виключено, що російські війська роблять це за рахунок дій навколо Бахмута та загальмованого наступу в районі Вугледара», – додають вони.

Читайте також: Британська розвідка прогнозує послаблення наступу військ РФ на Бахмут

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG