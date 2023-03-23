Аналітики ISW сумніваються у «відчутних результатах» ймовірних наступів військ РФ на нових напрямках

Російські війська можуть почати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, ймовірно, не дадуть відчутних результатів, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Схоже, що російські війська стягують більше бойової потужності в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити швидкість просування, хоча 22 березня не було підтверджених наступів Росії в цьому районі. Російські війська можуть почати або посилити наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, ймовірно, не дадуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації», – йдеться у звіті Інституту.



В ISW зауважують, що російські військовослужбовці 136-ї бригади раніше заявляли, що перекидаються в район Вугледара для проведення штурму, але російський мілблогер 21 березня заявив, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади діють на Авдіївському напрямку.

«Ця очевидна зміна дислокації – якщо вона не є результатом неправдивих повідомлень Росії – можливо, вказує на те, що російські війська віддали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не поновленню наступу на Вугледар», – зазначають в Інституті вивчення війни.



Також аналітики ISW звертають увагу, що зміна темпу російських операцій навколо Бахмута може бути пов'язана з можливою підготовкою до наступу біля Авдіївки.



«Темп російських операцій навколо Бахмута, здається, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках. Російські війська додатково незначно просунулися в південному Бахмуті, а українські війська провели контратаки на південно-західній і північно-західній околицях міста 21 і 22 березня. Зараз російські війська нарощують темпи наступальних дій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту, і не виключено, що російські війська роблять це за рахунок дій навколо Бахмута та загальмованого наступу в районі Вугледара», – додають вони.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.