Ігрове кіно про Бахмут: як в Україні зупинили кастинг російського режисера

Ігрове кіно про двох маленьких братів із Бахмута, які виживають у зруйнованому будинку без дорослих. Таким був опис сценарію нового ігрового фільму, який збиралася знімати в Україні команда Колумбійського університету. Як виявилося, американський режисер – насправді росіянин Олександр Молочніков. У приватній розмові з українським діячем культури він зізнався: дозвіл на зйомку вже є, команду планував зібрати з українців, навіть проводив акторські кастинги. Українські діячі культури висловили протест, зйомки скасували, сам їхній іеіціатор не побажав поки висловити свою позицію про це. Офіс президента, на який режисер посилався як на орган, з яким він узгодив зйомку, заперечив, що погоджував будь-що Молочнікову. Розповідаємо, чому історія так збурила діячів кіно в Україні.

Історія зйомок короткометражного фільму від начебто команди Колумбійського університету набула розголосу у середині березня 2023-го. Американський режисер (так було оголошено) планує зняти ігрову стрічку під назвою «Чекають» про життя двох хлопчаків 4-10 років, які залишилися без дорослих у зруйнованому Бахмуті. Виявився режисер росіянином із подвійним російсько-американським громадянством Олександром Молочніковим.

У планах російського режисера, так він сам себе позиціонує в інтерв’ю журналісту Юрію Дудю, було організувати три дні зйомок у передмісті Києва. Без декорацій – дім має бути реальним. Про ці плани розповів український режисер, якого запросили до команди.

Яке саме зі зруйнованих Росією минулого року міст мало стати для фільму Бахмутом – невідомо. У свою групу Молочніков набирав команду з українців. До роботи запросив і художника-постановника Івана Левченка.

«Молочніков почав писати з американського номеру, склалося враження, що це проект, який не буде зніматися в Україні. Я подумав, що це не краща пропозиція. З телефонної розмови я дізнався, хто він, він описав свою ідею і я сказав, що якщо у тебе така чудова ідея, то приїжджай в Україну знімати», – розповідає Радіо Донбас.Реалії художник-постановник.

Іван зізнається, що не очікував, що росіянина впустять до України на зйомки воєнного фільму на другий рік повномасштабного вторгнення, та Молочніков його запевнив: уже придбав квитки на потяг з Польщі в Україну і скоро приїде.

«У нього було переконання, що йому посприяють, дадуть дозвіл, супроводження саме там, де він захоче знімати. І він ляпнув за цю прес-карту. Я кажу йому: цієї прес-карти тобі буде недостатньо для того, щоб проводити зйомки, з нею треба спілкуватися, ти спілкуватися не можеш, у тебе такий акцент, що нічого не вийде», – розповідає Іван Левченко.

Дозвіл на зйомку для російського режисера

Український художник-постановник записав телефонну розмову з Олександром Молочніковим, росіянин розповів, що сценарій фільму начебто показали «першій особі» України, тож акредитація на проведення зйомок уже є.

Про заплановане дійство, яке російський режисер подає як американське, Іван Левченко розповів своїм друзям-кінорежисерам Ірині Цілик та Івану Сауткіну. І в середовищі митців почався розголос.

«Мене обурив сам факт, що російський режисер збирається знімати щось у нас в Україні під час війни. І мене обурило, що ця людина, яка збиралася знімати в Україні свій короткометражний фільм, працювала за протекцією когось із адміністрації президента (мається на увазі Офіс президента - ред.)», – розповідає режисер Іван Сауткін.

Ми звернулися із запитом до Офісу президента: там відповіли, що «жодних дозволів на зйомки» Офіс – не видавав і не видає.

Короткометражний фільм на 15 хвилин вилився для самого Олександра Молочнікова у довготривалу драму: українська спільнота обурилася, що російський режисер приховав своє походження, в’їхавши до України за американською візою ще й тему для зйомок обрав воєнну.

«У той момент, коли українські режисери не наважуються переосмислювати цю війну для художнього ігрового кіно, пан Молочніков вважає себе компетентним розповісти світу історію дітей Бахмуту, причому навіть не наважившись поїхати подивитись як там все відбувається це дуже дивний підхід до роботи з матеріалом», – вважає світський хронікер Вікторія Курочка.

На зйомки вже підбирали дітей

Окрім того, що російський діяч отримав дозвіл на зйомки стрічки про війну, митців обурив сам факт підготовки до стрічки, зокрема збір матеріалу і сам сценарій.

«Сценарій на рівні примітиву, це взагалі сценарієм назвати важко. Підготовка його до цього проєкту – режисери не готуються так. Два дні прибіг зробив швиденько кастинг, забіг на покинуте чуже житло – отримав що треба – полетів в Америку – це виглядає так», - міркує Іван Левченко.

Опитати свідків навіть не конкретно подій Бахмута, а загалом історій, які трапилися під час війни, Молочніков вирішив через свої соцмережі .

Українська акторка на ім’я Христина, яка співпрацювала з командою Молочнікова, в оголошенні вказала: «зйомки для короткого метру, команда Колумбійського університету, Нью-Йорк». Батьки, які привели дітей на проби, були шоковані, дізнавшись, хто знімає фільм.

«Батьків не попередили про те, що збирається знімати цей фільм російський режисер, вони робили відеопроби зі своїми дітьми. Звичайно, коли батьки дізналися, що йдеться про фільм російського режисера – їх це обурило», – розповідає режисер Іван Сауткін.

Стоп. Не знято

Після скандалу підготовку до зйомок короткометражної стрічки зупинили. Сам російський режисер ні на телефонні дзвінки, ні на електронні листи Радіо Донбас.Реалії поки не відповів, свою точку зору щодо цієї ситуації – публічно не висловлює (ми й надалі готові опублікувати його точку зору).

Чим займався та яке кіно знімав Молочніков до цього?

Загалом, в його біографії є й життя з батьками в Америці у шкільні роки, і грамота від Путіна в 2017-му за «заслуги у розвитку вітчизняної культури». У 2022-му Молочніков почав навчатися у Колумбійському університеті. На початку війни просив вибачення у українців. Але невдовзі видалив свій пост. Минулого року знімав для Росії серіал «Монастир» з Анастасією Івлєєвою у головній ролі. У Росії він відомий як театральний режисер та актор. В українських світських новинах теж з’являвся.

«Він до певного часу вважався прям революційним режисером. Проте, сказати, що він антипутініст – я передивилась його соцмережі – я не бачила закликів і кардинальних засуджень», – говорить світський хронікер Вікторія Курочка.

Українські митці вважають, що культура в Росії політизована – починаючи від розважальних сіткомів й до історичних драм.

Та і загалом, ідею ігрового кіно про Бахмут ті режисери, з ким ми спілкувались, не поділяють: кажуть, знімати саме художнє історичне кіно ще зарано, адже Україна все ще у гострому періоді боротьби.

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