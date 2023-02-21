У Парижі відкрилася імерсивна виставка з картинами Тараса Шевченка і Марії Примаченко

У Гранд Палє, що будівлі Опери Бастилії в Парижі, відкрилася імерсивна виставка «Україна: рік стійкості, культура спротиву», присвячена річниці широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Картини Тараса Шевченка і Марії Примаченко «ожили» на виставці, яка складалася з двох частин – творчості українських майстрів, а також відеоматеріалу про нинішню війну в Україні. Організатори виставки вирішили розповісти про вторгнення Росії через призму окремих історій – про людину, яка втратила сім’ю та дім у Чернігові, про Маріуполь, про жінок-захисниць, які лишили своїх дітей та пішли воювати, і героїв, яких Україна втрачає у війні.

«Мені надали близько сотні годин відеоматеріалів і тисячі фотокарток, які треба було передивитися і обрати для виставки. І у мене було лише одне питання – як втиснути все це у пів години відео? Я довго вагалася, а потім зрозуміла, що треба просто розповідати історії, бо це емоції, а їх зрозуміє кожен», – розповіла у коментарі Радіо Свобода Таїсія Пода, креативна директорка виставки.

«Для мене це така іронія долі, бо був Шевченко, який вас попереджав. Ви його не чуєте, що закінчиться це ось так. Його пророцтво, на жаль, справдилося. Саме тому ці проєкти – картини Шевченка і нинішня війна – нерозривні у цій виставці», – додає Таїсія Пода.

Посол України у Франції Вадим Омельченко відзначив місце, де влаштували виставку.

«Це дуже престижне приміщення. В нормальній ситуації своєї черги тут треба чекати кілька років. А зараз представники Гранд Палє звернулися до нас і запропонували зробити виставку. Це дуже велика честь, що одна з перших виставок, що відбувається тут, у Гранд Палє, присвячена Україні», – заявив у коментарі Радіо Свобода посол Омельченко.

Виставка про Тараса Шевченка була представлена раніше у Канаді і США. Там організатори зібрали кошти для гуманітарної допомоги Україні.