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Новини | Суспільство

«Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності – Держкіно

Мультфільм вийшов у прокат на початку березня 2023 року, покази ще тривають

Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» став найкасовішим українським фільмом за роки незалежності України, повідомили в Державному агентстві з питань кіно.

«Лише за три вікенди в українському прокаті на мультфільм було продано 642 671 квиток, а бокс-офіс склав 81 848 415 гривень», – йдеться в повідомленні.

«Мавка» випередила попереднього рекордсмена – фільм «Я, ти, він, вона», який зібрав в українському прокаті понад 71 мільйон гривень.

Офіційний постер мультфільму «Мавка. Лісова пісня»
Офіційний постер мультфільму «Мавка. Лісова пісня»

Проєкт «Мавка. Лісова пісня» у 2016 році отримав фінансування від Державного агентства з питань кіно, і відтоді перебував у розробці. Сюжет фільму ґрунтується на драмі-феєрії української письменниці Лесі Українки.

Мультфільм вийшов у прокат на початку березня 2023 року, покази ще тривають.

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