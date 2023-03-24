Російські війська обстріляли Херсонщину, поранена жінка – ОВА

У Херсонській області внаслідок російського обстрілу 24 березня була поранена цивільна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок ворожого обстрілу села Кізомис поранена людина. Пообіді росіяни вкрили вогнем село Кізомис Білозерської громади – один із боєприпасів влучив у приватний будинок. Пошкоджені дах, вікна та двері будинку. Дістала поранення місцева мешканка», – написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, жінку шпиталізували.

Раніше сьогодні голова ОВА повідомляв про загибель 55-річного чоловіка і поранення 77-річного внаслідок обстрілу російськими військами плавнів у Херсоні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.