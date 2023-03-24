Російські війська обстріляли плавні в Херсоні, загинула людина – ОВА

Російські війська обстріляли плавні в Херсоні, загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«У Херсоні – черговий ворожий обстріл, через який постраждали мирні жителі.

Російські окупанти вдарили по плавням. Двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики, але, на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. Його шпиталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості», – написав він у телеграмі.



За його словами, також російські війська обстріляли складське приміщення – загорання швидко ліквідували.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.