Понад 50 сіл на Херсонщині майже повністю зруйновані, подекуди на понад 90% – Зеленський

Президент Володимир Зеленський відвідав Херсонську область 23 березня – про це він розповів у вечірньому зверненні.

За словами президента, у Херсоні він провів нараду «з усіма, хто відповідає за область».

«На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає. Сьогодні був в одному із найбільших таких сіл – Посад-Покровському», – сказав він.

Зеленський окремо згадав про тих, хто бере участь у розмінуванні Херсонщини:

«Це приємно бачити, коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знову обробляються, знову живуть. Звичайно, зараз таких земель іще небагато, і роботи для наших саперів та піротехніків іще вистачає... Але я впевнений, що ми очистимо нашу землю від усіх смертоносних проявів Росії».

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

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Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.