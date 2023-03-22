Мирний житель загинув через підрив на вибухівці на Херсонщині

Цивільний загинув у Бериславському районі Херсонської області, повідомила обласна військова адміністрація 22 березня.

«Трагедія трапилася поблизу села Червоне. Там під час виконання польових робіт на вибухівку, залишену армією РФ, натрапив 65-річний чоловік. Через тяжкі травми він загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

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ОВА закликає жителів області дотримуватися правил мінної безпеки: «не варто відвідувати місця, які ще не обстежили вибухотехніки».

На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.