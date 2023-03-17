Херсонщина: війська РФ обстріляли дитсадок, на російській міні підірвався чоловік

Російські війська у п’ятницю обстріляли село Велетенське Білозерської громади Херсонщини – поцілили у дитячий заклад, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.



«Через ворожий удар пошкоджена будівля дитячого садка. У приватних будинках вибиті вікна, пошкоджено паркан та бетонні ворота. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Також у селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади 57-річний чоловік, збираючи дрова, наступив на російську міну.

«Через вибух потерпілий залишився без частини лівої ноги, також в нього осколкові поранення правої гомілки. В тяжкому стані бригада «швидкої» доставила пораненого до найближчого медзакладу. Нині лікарі борються за його життя», – йдеться в повідомленні.



Регулярно стає відомо про випадки підривів на деокупованих територіях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.