На Херсонщині під час посівних робіт на російській міні підірвався цивільний – ОВА

На Херсонщині на російській вибухівці у середу підірвався цивільний чоловік, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

«Подія сталася у Станіславській громаді. Там під час проведення посівних робіт в полі здетонував касетний боєприпас. Через вибух поранення дістав мирний житель області», – йдеться в повідомленні.

Влада просить громадян не відвідувати поля, лісосмуги та інші території, які ще не обстежили сапери, бо там можуть залишатися розтяжки, міни, нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.



Регулярно стає відомо про випадки підривів на деокупованих територіях. Зокрема, в січні поліція заявила, що на Херсонщині ще дуже багато російської вибухівки. Днями в регіоні на боєприпасі ​підірвалися вибухотехніки під час розмінування.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.