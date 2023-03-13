На Харківщині чоловік підірвався на російській міні – ОВА

У Харківській області чоловік підірвався на міні, залишеній армією РФ, повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У с.Сніжківка Ізюмського району біля поля 40-річний цивільний чоловік наступив на міну «Пелюстка». Внаслідок вибуху отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Госпіталізований у стані середньої тяжкості», – повідомив Синєгубов.

Він закликав громадян бути уважними та обережними, адже на деокупованих територіях російська армія залишила багато мін та інших вибухонебезпечних предметів.

«Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними», – зазначив Синєгубов.

Водночас, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 12 березня на території приватного домоволодіння на Миколаївщині підліток 13 років внаслідок вибуху невідомого предмета зазнав травм і був госпіталізований.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.