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Новини | Суспільство

На Київщині знешкоджено близько 80 тисяч вибухонебезпечних предметів, розмінування триває – ОВА

Третина від загальної площі держави нині потенційно небезпечна через замінування

У Київській області сапери-рятувальники знешкодили вже понад 77 тисяч вибухонебезпечних предметів, повідомила у Telegram пересслужба Київської обласної військової адміністрації.

«Розмінування територій триває. Просимо жителів області бути обережними та пильними. Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у полях, лісах, на узбіччях доріг тощо», – йдеться в повідомленні.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, 174 тисячі квадратних кілометрів території України залишаються потенційно небезпечними через замінування – це третина від загальної площі держави.

Рятувальники особливо просять утриматися від відвідин полів, лісів, лісових масивів та місць, де велись бойові дії. Ці території є потенційно небезпечними.

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