Вибухотехніки підірвалися на боєприпасі під час розмінування на Херсонщині – ОВА

П’ятеро людей підірвалися на вибухівці в селі Посад-Покровське, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація 13 березня.

За повідомленням, на протитанковій міні підірвався місцевий житель. Він загинув на місці. Ще четверо постраждалих – рятувальники.

«Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас», – йдеться в повідомленні.

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Постраждалих рятувальників госпіталізували, всі вони в стані середньої тяжкості.

Регулярно стає відомо про випадки підривів на деокупованих територіях. Зокрема, в січні поліція заявила, що на Херсонщині ще дуже багато російської вибухівки, тож не можна ходити у поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території не обстежили вибухотехніки.