На Херсонщині тимчасово скасували «сухий закон». Влада пояснила це рішення

На Херсонщині вирішили тимчасово скасувати «сухий закон», повідоми голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення на один місяць скасувати «сухий закон» і допомогти відновленню економіки регіону. З 15 березня дозволяється торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00», – розповіді він у своєму відеозверненні.

За його словами, залишається під забороною продаж алкоголю військовим та працівникам правоохоронних органів.



«Це було непросте рішення ради оборони – в області багато людей зі зброєю, постійні обстріли і цивільні мають тверезо оцінювати небезпеку. В той же час процвітання нелегальної торгівлі, прямі доставки з Миколаєва і навіть поява так званих алколомбардів значно погіршують криміногенну та економічну ситуацію. Зваживши всі «за» і «проти», Рада оборони вирішила на місяць скасувати «сухий закон» і допомогти відновленню економіки регіону. Тому маніпуляції чиновників, які, знаючи про це рішення, почали жваве обговорення цієї тематики заради власних рейтингів, – огидні», – додав Прокудін.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Після цього у листопаді на деокупованих територіях заборонили продаж, виготовлення та ввезення алкогольних напоїв.