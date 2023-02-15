Життя посеред руїн: історія двох братів

3 Степан і Тетяна стоять у своїй зруйнованій війною оселі. Чимало будинків у невеликому селі, де до війни проживали приблизно 2300 людей, були зруйновані під час боїв. «Нам – 80 років, ми все життя пропрацювали на одному городі, а тепер чекаємо смерті», – сказав Степан