На Херсонщині війська РФ обстріляли бригаду енергетиків, є поранений – влада

На Херсонщині російські війська атакували бригаду енергетиків, є поранений, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, це сталося в одному з населених пунктів Дар'ївської громади, де під час обстрілу фахівці виконували аварійно-відновлювальні роботи.



«За попередньою інформацією, через підлий російський удар поранення дістав один електрик. У ці хвилини постраждалого везуть до найближчого медзакладу, де лікарі нададуть йому необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.