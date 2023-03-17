На Харківщині жінка підірвалася на протипіхотній міні – ОВА

На Харківщині в місті Ізюм 66-річна жінка підірвалася на протипіхотній міні «Пелюстка», повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні в Ізюмі на протипіхотній міні «Пелюстка» підірвалася 66-річна жінка, яка перебувала у лісі. З важким пораненням вона доставлена до лікарні. Зараз медики надають жінці усю необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА нагадав на деокупованих територіях Харківщини війська РФ залишили багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. Тому потрібно утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок.



Крім того, сьогодні вранці в Іванівській громаді Чернігівщини на вибуховому пристрої підірвався трактор, водія госпіталізували. Ймовірно, наїзд був також на протитанкову міну.



На деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. Влада закликає людей бути обережними і не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, які не обстеженні саперами і де ще можуть залишатися вибухонебезпечні предмети.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.