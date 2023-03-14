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Четверо людей поранені через обстріли Херсонщини, з них двоє рятувальників – ОК «Південь»

Днями четверо рятувальників постраждали ​​​​​​​через підрив на боєприпасі в Херсонській області (фото ілюстраційне)

Російські війська близько 60 разів обстріляли Херсонщину, повідомило оперативне командування «Південь» увечері 14 березня.

«Ворог... здійснивши близько 60 обстрілів Херсонщини, завдав ракетний удар по Одещині і обстріляв з міномету Дніпро-Бузький лиман. На Херсонщині поранено двох цивільних і два співробітники ДСНС. В решті регіонів обійшлось без людських втрат», – йдеться в зведенні.

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Командування також заявляє про ураження районів зосередження російських військ на лівому березі Дніпра.

Днями четверо рятувальників постраждали через підрив на боєприпасі в Херсонській області.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил увечері 14 березня, на Запорізькому та Херсонському напрямках війська продовжують оборонятися.

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