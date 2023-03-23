Генштаб повідомив, що російські підрозділи залишили Нову Каховку, а потім це спростував

ОНОВЛЕНО: Пізніше Генштаб оприлюднив нове повідомлення, в якому спростував свою заяву, зауваживши, що «окупанти і досі тимчасово перебувають у Новій Каховці, а інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних».

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що станом на 22 березня всі підрозділи російської армії, які були розміщені в окупованій Новій Каховці Херсонської області, залишили місто.

«Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти «конфісковували» у цивільного населення у великих кількостях побутову й електронну техніку, коштовності, елементи одягу і мобільні телефони», – йдеться у вечірньому зведенні 23 березня.

У Генштабі також повідомили, що в низці населених пунктів захопленої військами РФ лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнською позицією. «Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України», – заявили у командуванні.

Пізніше голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заперечив повідомлення Генштабу ЗСУ і заявив у телеграмі, що «всі російські військові в Новій Каховці, а також і в інших місцях дислокації на лівобережжі Дніпра, залишаються на своїх місцях».

Міністерство оборони Росії заяв із цього приводу поки не робило.

Редакція наразі не може перевірити заяви сторін із незалежних джерел з огляду на бойові дії.

2 березня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» заявив, що окупанти «закрили» місто Нова Каховка на лівому березі області. За його словами, російські військові погрожують зробити те саме з іншими окупованими населеними пунктами.

«На в’їзд і на виїзд закрите місто Нова Каховка, і там залишилося дуже мало людей. Відповідно, лякають такими самими діями й інші міста, лякають і Каховку, і Таврійськ, відповідно, Олешки і Голу Пристань. Але поки що це на стадії залякування. Людей намагаються примусово депортувати, здебільшого йде депортація до Росії», – розповів депутат.

Наприкінці лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові на окупованій території Херсонщини почали діяти так, як при відступі з правобережної частини області.

Раніше 23 березня Офіс президента України повідомив про робочу поїздку Володимира Зеленського в Херсонську область, де він провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації та стану ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра, куди російські війська передислокувалися в листопаді після того, як залишили позиції на правому березі. До початку повномасштабної війни його населення складало близько 45 тисяч людей.