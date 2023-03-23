У Генштабі спростували своє повідомлення про вихід військ РФ із Нової Каховки

Генеральний штаб Збройних сил України спростував поширену ним раніше інформацію про те, що російські війська залишили окуповану Нову Каховку на Херсонщині.

«Окупанти і досі тимчасово перебувають у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку», – йдеться в новому повідомленні Генштабу у фейсбуці 23 березня.

Раніше у вечірньому зведенні 23 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що станом на 22 березня всі підрозділи російської армії, які були розміщені в окупованій Новій Каховці Херсонської області, залишили місто.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заперечив повідомлення Генштабу ЗСУ і заявив у телеграмі, що «всі російські військові в Новій Каховці, а також і в інших місцях дислокації на лівобережжі Дніпра, залишаються на своїх місцях».

Міністерство оборони Росії заяв із цього приводу не робило.

Наприкінці лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові на окупованій території Херсонщини почали діяти так, як при відступі з правобережної частини області.

Раніше 23 березня Офіс президента України повідомив про робочу поїздку Володимира Зеленського в Херсонську область, де він провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації та стану ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра, куди російські війська передислокувалися в листопаді після того, як залишили позиції на правому березі. До початку повномасштабної війни його населення складало близько 45 тисяч людей.