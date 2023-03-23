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Зеленський поїхав на Херсонщину – провів нараду з безпекових питань і відновлення критичної інфраструктури

Президент також вручив державні нагороди українським військовослужбовцям, які беруть участь в обороні Херсонської області

Офіс президента України повідомив про робочу поїздку Володимира Зеленського в Херсонську область, де він провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації та стану ліквідації наслідків пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Повідомляється, що Зеленський заслухав доповідь військового командування щодо оперативної ситуації.

Йшлося також про відбудову пошкодженої інфраструктури в області, стан розмінування деокупованих територій, відновлення електромереж Херсонщини та забезпечення ремонтних бригад необхідними матеріалами.

Президент також вручив державні нагороди українським військовослужбовцям, які беруть участь в обороні Херсонської області, вказує ОПУ.

«Радий сьогодні бути на Херсонщині. Маю честь привітати вас, подякувати за захист нашої територіальної цілісності, суверенітету нашої держави. Хочу подякувати вам і всім вашим побратимам, які сьогодні з нами і яких, на жаль, немає. Вони в серці, у пам’яті, в історії», – сказав Зеленський.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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