Обстріли Херсонщини: один загиблий, двоє поранених і атакований обласний кардіоцентр

Одна людина загинула, ще двоє жителів Херсонської області поранені внаслідок обстрілу з боку російських війська за минулу добу, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«Російські загарбники 54 рази атакували мирні населені пункти Херсонської області. Випустили 319 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і безпілотників. Житлові квартали Херсона російські військові обстріляли п’ять разів. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що влучання зафіксували в Херсоні (Корабельному та Дніпровському районах) Антонівці, Молодіжному, Зеленівці. Крім того, було обстріляно острівну та берегову частину Херсонської МТГ (дачні ділянки).

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що війська РФ уночі обстріляли Херсонський обласний кардіологічний центр, пошкоджено фасад будівлі і внутрішні приміщення.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за рік повномасштабної війни війська РФ пошкодили або зруйнували в Україні понад 1200 об’єктів сфери медицини.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.