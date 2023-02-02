Населення окупованої Нової Каховки зменшилося в 5 разів – мер

Російські сили обмежили майже всі види соціальних послуг у Новій Каховці, що на окупованій лівобережній Херсонщині, кількість населення в місті зменшилася в кілька разів. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповів міський голова Володимир Коваленко.

«Обмежуються практично всі види соцпослуг, які нормальні території, нормальна держава надає. На сьогодні залишаються серед послуг – це вода, газ та ритуальні послуги. Хочу зазначити, що кількість населення зменшилась в 5 разів в місті, а кількість померлих в день, яких реєструють і хоронять, така ж і залишилася. Але навіть ці послуги, окупанти змушують сплачувати лише російськими коштами. Звичайно, у більшості людей їх немає. Якщо ви їх хочете мати, то вам потрібно отримати російський паспорт», – повідомив Коваленко.

За його даними, в місті окупанти залишили лише одного терапевта.

«Якщо захворів, треба їхати до Генічеська або Новотроїцька. А якщо щось серйозне – в Сімферополь. Але щоб туди поїхати, треба отримати російське громадянство і потрібні російські гроші», – зауважив він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

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У середині листопада встановлена Росією «адміністрація Нової Каховки» заявила, що її співробітники змушені залишити місто і передислокуватися в безпечніші райони Херсонської області.

17 грудня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські сили здійснюють передислокацію окремих підрозділів і відводять частину своїх військ з Каховки й Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра.